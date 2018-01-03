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'Aşk için dikilmiş en güzel anıta' girişler kısıtlanıyor

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Hindistan ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi Tac Mahal'i kalabalıktan korumak için harekete geçti...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
'Aşk için dikilmiş en güzel anıta' girişler kısıtlanıyor
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Hindistan ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi Tac Mahal'i kalabalıktan korumak için harekete geçti. Yeni uygulama kapsamında dünyada 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak nitelen 17. yüzyıldan kalma anıt mezara günlük girişler kısıtlanacak.

Hindistan'ın Agra kentindeki Tac Mahal'i her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Ülke içi seyahat olananalrının gelişmesiyle yerli turistlerin sayısı da her geçen gün giderek artıyor.

Uzmanlar halihazırda hava kirliliği nedeniyle sararmasını önlemek için düzenli olarak temizlenen beyaz ikonik anıt mezarın temellerinin aşırı kalabalığın etkisiyle zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

GÜNLÜK 40.000 YERLİ TURİSTİN GİRMESİNE İZİN VERİLECEK

Yetkilier yaptığı açıklamda ilerleyen günlerde Tac Mahal'e günlük Hintli turist sayısının 40.000 ile sınırlandırılacağını duyurdu. Her ziyaretin süresi de 3 sat ile sınırlandılacak.

Hindistan Arkeolojik Araştırma Merkezi'nin (ASI) verilerine göre, anıt mezarı her gün ortalama 35-40.000 turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarında 60-70.000'e çıkıyor.

Anıtın sorumluğunu üstlenen ASI'den bir yetkili yetkili "Anıtın ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamalıyız. Kalabalık kontrolü önmüzde ciddi bir zorluk olarak belirdi" dedi.

YABANCI ZİYARETÇİLERE KISITLAMA YOK

Ancak kısıtlama uygulaması Tac Mahal'e girmek için 16 dolar ödemesi gereken yabancı ziyaretçileri kapsamıyor.

Normalde giriş için 40 rupi (1 dolardan az) ödeyen Hindistan vatandaşları pahalı bileti alırsa kıstılamadan muaf olacaklar.

Babür İmparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'i doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırmıştı.

17. yüzyılda yaptırılan Tac Mahal, Hindistan'da Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Tac Mahal 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edilmişti.

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