Aşk ve sevgi arasındaki farklar

Hayatınızdaki insana aşık olup olmadığınızı düşünüyorsanız bunu anlamanın ve ayrımını yapmanın yolları var. Sevmek ve aşık olmak kavramlarının ikisi de birbirinden çok farklı olur. Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız sevgi ve aşk arasındaki 4 ince çizgiye bir bakın...

Aşk ve sevgi arasındaki fark herkes tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Partnerinize aşık mısınız? yoksa onu sadece seviyor musunuz? İşte bunu anlamanıza yarayacak birkaç ipucu...

AŞIK OLDUĞUNUZ ÖZVERİLİ OLURSUNUZ

Aşık olduğunuzda hayatınızdaki insan için her şeyi yaparsınız. Aşık olmak mantığınızı bir kenara bırakarak hareket etmenize sebep olur.

Kendinizden çok partnerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini düşünerek hareket edersiniz. Ancak birini sevdiğinizde bu duyguları çok fazla hissedemezsiniz. Onu seversiniz, önemsersiniz ama kendi isteklerinizi asla geri plana atmazsınız.

AŞIK OLDUĞUNUZDA ÖZGÜR, BAĞLANDIĞINIZDA KONTROLLÜ

Birine aşık olduğunuzda kendinizi özgür hissedersiniz. Aşık olduğunuz insanlar yan yanayken doğal davranırsınız ve planlarla hareket etmesiniz. Ama sadece seviyorsanız durum tam tersi olur.

Sadece bağlılık hissettiğiniz bir kişiyle beraberken duygularınızı, zihninizi ve hareketlerinizi her zaman kontrol altına tutarsınız. Buna karşılık, insanları sizinle birlikte olmaları için manipüle bile edebilirsiniz.

AŞK KALICI OLUR, SEVGİ İSE GEÇİCİ

Bir insana aşık olduğunuzda bu duygu ömür boyu sürebilir ya da uzun yıllar boyu devam edebilir. Aşk çok güçlü bir duygu olduğu için karşınızdaki insandan hemen vazgeçemezsiniz. Ancak sadece sevdiğinizde durum böyle olmaz.

Sevdiğiniz bir insandan ayrılmak çok zor olmaz. Ona olan sevginiz azaldığınızda kendinizi bağlı hissetmezsiniz. Genellikle geçici olan bu duygu hayatınızı çok fazla etkilemez.

AŞK GELİŞMENİZE YARDIMCI OLUR, SEVGİ TOKSİK HALE GELİR

Partneriniz ve siz birbirine çok aşıksanız eğer birlikte gelişir ve büyürsünüz. Birbirinizin bu hayattaki öğretmeni olarak iyi ve kötü şeyleri ayırt ederek yolunuza devam edersiniz. Birlikte hareket ederek güçlenir ve her zaman başarıya ulaşırsınız.

Ancak birini sadece sevdiğinizde bu durum tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak adına toksik hale gelebilir. Bu şekilde, yalnızca kişiliğinizi ve genel büyümenizi değil, eşinizin de riskini riske atmış olursunuz.