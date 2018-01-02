Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde askeri birliğe, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 5 asker hayatını kaybederken, 30 askerin de kayıp olduğu açıklandı. Kayıp askerlerin saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtiliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.
Askeri birliğe saldırı: 30 asker kayıp
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri birliğe düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 30 askerin kayıp olduğu belirtildi.
02 Ocak 2018 Salı 14:39
Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde askeri birliğe, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.