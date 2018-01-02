Askeri birliğe saldırı: 30 asker kayıp

Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde askeri birliğe, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda en az 5 asker hayatını kaybederken, 30 askerin de kayıp olduğu açıklandı. Kayıp askerlerin saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtiliyor.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.