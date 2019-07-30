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Askeri uçak konut bölgesine düştü

Pakistan'da garnizon kenti Ravalpindi'nde askeri uçak konut bölgesine düştü. Uçakta bulunan beş kişinin yanı sıra en az 12 sivil hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2019 Salı 08:53
Askeri uçak konut bölgesine düştü

Pakistan Ordusu, uçağın rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıklarken, kazanının nedenine ilişkin bilgi vermedi.

AFP haber ajansına konuşan mahalle sakini Mohammad Sadiq, “Büyük bir patlama ile uyandım. İnsanlar bağırıyordu” dedi.

Sadiq, yardım çığlıklarına yanıt vermek istediklerini ama “alevlerin buna engel olduğunu” da söyledi.

Bir başka görgü tanığı ise uçağın çarpmadan önce alevler içinde olduğunu söyledi.

Olay yerine ait görüntülerde, moloz haline gelen yapıdaki yangın izleri görülebiliyor.

AFP haber ajansı muhabiri yakındaki bir bina çatısında, enkaza ait parça olduğunu da bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Uçak
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