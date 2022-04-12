"Askerlerin mühimmatları tükendi"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Mariupol'ü savunan tek gücü olan Facebook'ta yazan 36. tugay, bir ayı aşkın bir süredir devam eden savunmanın trajik bir sonuca vardığını aktardı:

“Uçaklardan üzerimize bombalar yağdı, top ve tanklar tarafından vurulduk. Mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak herhangi bir kaynağın tükenme potansiyeli vardır.”

Bununla birlikte Rus birlikleri, Mart ayının başından beri Azak Denizi'ndeki şehri kuşatıyor. Ukrayna kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölge, kademeli olarak birkaç merkezi bölgeye daraldı. Hayatta kalan deniz piyadeleri şimdi limanın yanındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasında saklanıyorlar.

TUGAYIN YARISI YARALANDI

Askerler, “Düşman bizi yavaş yavaş geri itti. Etrafımızı ateşle sardılar ve şimdi bizi yok etmeye çalışıyorlar. Tugayın neredeyse yarısı yaralandı. Uzuvları sağlam olanlar hala savaşmaya devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ: ON BİNLERCE ÖLÜ VAR

Diğer taraftan, askerlerin umutsuzluğunu gösteren haber, Ukrayna Devlet Başkanıı Vladimir Zelenski’nin Rusya'nın Mariupol'u “yok ettiğini” açıklamasının ardından geldi. Zelenski, "On binlerce ölü var. Buna rağmen Ruslar saldırılarını durdurmuyor” dedi.Zelenski, ayrıca başkentin banliyölerinde Rus işgali altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin çektiği acının ölçeği göz önüne alındığında, Ukrayna'nın Kiev'deki savaşı kazandığını ilan etmesi için çok erken olduğunu sözlerine ekledi:“Buça, Irpin, Hostomel’de halk katliama uğradı. Bu savaşı biz mi kazandık? Emin değilim. Dayandık, bizim olanı bırakmadık. Ama kazanıp kazanmadığımızı söyleyemem” dedi.

ÖLÜ SAYISI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Öte yandan, Mariupol'da öldürülen sakinlerin kesin sayısı bilmiyor. Ukrayna'nın kontrolündeki şehir konseyi, Rusların çoğu paramparça sokaklarda yatan cesetleri topladığını ve mobil bir krematoryumda yaktığını söyledi.

Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Rusya, askeri çabalarını doğu Donbas bölgesine odakladı. Mariupol düştüğünde, Rus taktik taburlarının kuzeye ilerlemesi ve İyzum şehrinden ve Harkov bölgesinden güneye hareket eden diğer askeri kollarla bağlantı kurmaya çalışması bekleniyor.

Batılı yetkililer, Rusya'nın önümüzdeki haftalarda Kiev'den ve başka yerlerden kuvvetlerini değiştirirken Donbas'taki kuvvetlerini "iki katına, hatta belki üçe katlamaya" çalışmasını beklediklerini açıkladı.

MARİUPOL DÜŞERSE NE OLACAK?

Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada sadece küçük bir alanı kaplıyor, ancak Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın hemen üstünde yer alıyor. Rus güçleri Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki yoldaşları ve Ukraynalı-ayrılıkçı müttefikleriyle bağlantı kurmaya çalışmak için Kırım’dan kuzeydoğuya yani Mariupol’e doğru ilerlemek zorundalar.

Bununla birlikte, Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak.

Böylece Ukrayna’nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha da izole edebilecek. Öte yandan, Rus kuvatteleri Mariupol'u toplar, roketler ve füzelerle arka arkaya vurdu. Şehrin yüzde 90'ından fazlasına zarar verdi veya yok etti. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler.

Mariupol’ün düşmesi durumunda Rus birliklerinin yeniden konuşlandırabileceği yerler ise şu şekilde;



- Kuzeydoğuda: Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna'nın düzenli silahlı kuvvetlerini kuşatma ve yok etme savaşına katılmak için Rus güçleri burada konuşlanabilir.



- Batıda: Rus güçleri Mariupol'ün ardından, Ukrayna'nın Karadeniz'e kalan son ana çıkışı olacak olan Odesa'ya doğru ilerlemek isteyecektir.