Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Geçtiğimiz günlerde ‘bir fincan kahveden daha ucuz’ açıklamasıyla tanıtılan ve yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu açıklanan Astrazeneca - Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını açıkladı. Alınan aşı dozajında ​​önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde “Kendinize bir aşı alın” mottosuyla bir fincan kahveden daha ucuz olduğu belirtilerek açıklanan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi corona virüs aşısının yüzde 90’a varan etkinliği olduğu ifade edilmişti.

New York Times’ın haberine göre, Astrazeneca corona virüs aşısını açıklarken ‘yüzde 90’a varan’ ifadesini kullanması, açıklamada aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘AŞI DOZAJINDA HATA YAPTIK’

AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.

Birçok Bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini aşındırdığının altını çizdi.

ACİL KULLANIM İZNİ VERME İHTİMALİ AZALDI

ABD'deki yetkililer, aşının yüzde 90’a varan olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını açıklarken sonuçların net olmadığının altını çizdi. Yetkililer, ABD ya da başka ülkelerin onay verecek makamlarının AstraZeneca - Oxford Üniversitesi aşısına acil kullanım iznini hızlı bir şekilde verme ihtimalinin azaldığını ve bunun beklenmedik bir aksaklık olduğunu söylediler.

'DOZAJ HATASINI BİR ÇALIŞAN YAPTI'

AstraZeneca sözcüsü ise Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi. AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos tarafından yapılan açıklamada testleri ve aşının açıklanma şeklini savundu. Dozaj hatasını bir çalışanın yaptığını belirten Pangalos, “Hatayı farkettikten sonra aşıyı denediğimiz yerlere derhal haber verdik” şeklinde konuştu.

‘ŞEFFAFLIK VE TİTİZLİKTE ZAYIF NOT ALDILAR’

Florida Üniversitesi'nde biyoistatistikçi veaşı deneme tasarımı uzmanı olarak görev yapan Natalie Dean, "Açıklanan tüm bilgilerin nereden ve nasıl bir araya geldiğini anlayamıyorum" dedi. AstraZeneca ve Oxford'un "bildirdikleri aşı deneme sonuçları söz konusu olduğunda şeffaflık ve titizlik açısından zayıf bir not aldıklarını" yazdı.

Weill Cornell Tıp Koleji'nden mikrobiyoloji ve immünoloji profesör John Moore, “AstraZeneca, ilaç ve aşı denemelerinin sonuçlarının raporlanmasında standart prosedürden uzaklaşarak, aşısının sonucunu açıklarken İngiltere ve Brezilya'da iki farklı klinik çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi” şeklinde konuştu.

İKİ DOZ ORTALAMA YÜZDE 70 KORUMA SAĞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde ingiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan "AZD1222" adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin ise yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı ifade edilmişti.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalara, yarısı İngiltere'de, geri kalanı Brezilya'da olmak üzere 20 binden fazla gönüllü katıldı. İki doz aşı yaptıranlar arasında 30 Covid-19 vakası görüldü. Araştırmacılar, aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

DOZLARDAN BİRİ YÜZDE 90’A VARAN KORUMA SAĞLIYOR

Bununla birlikte, gönüllülere iki "yüksek" doz verildiğinde korumanın yüzde 62 olduğu, ancak insanlara önce "düşük" doz ve ardından yüksek doz verildiğinde bu oranın yüzde 90'a yükseldiği ifade edildi. Ancak, farklı miktarlarda uygulanan dozlarının neden değişik sonuçlara neden olduğu konusunda detay verilmedi.