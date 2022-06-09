Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Koç

Özel hayatınıza huzur ve mutluluk getirmek için şanslısınız. Yapmak istediğiniz teklifler için olumlu dönütler alabilirsiniz.

Boğa

Pasif agresif bir öfke rutin işlerinizi aksatabilir, sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma hayatında uyumlu olmaya özen göstermelisiniz.

İkizler

Sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilir, kültürel etkinliklerde bulunabilirsiniz. Keyif aldığınız her şeye odaklanmanız mümkün.

Yengeç

Otorite figürleriniz ve aileniz ile atışmalardan kaçınıp her türlü problemi tatlıya bağlama eğiliminde olabilirsiniz.

Aslan

Yakın çevrenizde arabulucu rolü üstlenebilirsiniz. Adil ve tutarlı tavırlar sergileyebilirsiniz.

Başak

Özbakım ve özdeğer gibi sadece kendinizi ilgilendiren konulara odaklanabilir, kendinize hizmet etmenin tadına varabilirsiniz.

Terazi

İlişkilerinizdeki çatışmaları durdurmaya çalışabilir, bunun için bazı kişisel değişiklikler yapabilirsiniz.

Akrep

Hayır diyemediğiniz kişi ve durumları oluruna bırakabilirsiniz. İçsel anlamda dengelenmeniz gerektiğinin farkına varmanız mümkün.

Yay

Göz önünde olabilir, göz önünde olacak çalışmalara imza atabilirsiniz.

Oğlak

Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda adaletin terazisi sizin için çalışıyor.

Kova

Uluslararası ilişkiler, uzun vadeli projeler gündeminizde olabilir. Eğitim veya tatil amaçlı seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Balık

Mücadelesini verdiğiniz finansal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmelere tanık olabilirsiniz.