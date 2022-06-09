Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüz etmekle suçlanıyor!
Tecavüz etmekle suçlanıyor!
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis cezası verildi
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis...
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!

Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 9 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

09 Haziran 2022 Perşembe 19:05
234 Okunma
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları
banner48

Koç

Özel hayatınıza huzur ve mutluluk getirmek için şanslısınız. Yapmak istediğiniz teklifler için olumlu dönütler alabilirsiniz.

Boğa

Pasif agresif bir öfke rutin işlerinizi aksatabilir, sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma hayatında uyumlu olmaya özen göstermelisiniz.

İkizler

Sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilir, kültürel etkinliklerde bulunabilirsiniz. Keyif aldığınız her şeye odaklanmanız mümkün.

Yengeç

Otorite figürleriniz ve aileniz ile atışmalardan kaçınıp her türlü problemi tatlıya bağlama eğiliminde olabilirsiniz.

Aslan

Yakın çevrenizde arabulucu rolü üstlenebilirsiniz. Adil ve tutarlı tavırlar sergileyebilirsiniz.

Başak

Özbakım ve özdeğer gibi sadece kendinizi ilgilendiren konulara odaklanabilir, kendinize hizmet etmenin tadına varabilirsiniz.

Terazi

İlişkilerinizdeki çatışmaları durdurmaya çalışabilir, bunun için bazı kişisel değişiklikler yapabilirsiniz.

Akrep

Hayır diyemediğiniz kişi ve durumları oluruna bırakabilirsiniz. İçsel anlamda dengelenmeniz gerektiğinin farkına varmanız mümkün.

Yay

Göz önünde olabilir, göz önünde olacak çalışmalara imza atabilirsiniz.

Oğlak

Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda adaletin terazisi sizin için çalışıyor.

Kova

Uluslararası ilişkiler, uzun vadeli projeler gündeminizde olabilir. Eğitim veya tatil amaçlı seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Balık

Mücadelesini verdiğiniz finansal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmelere tanık olabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Murat İpekBurcu Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en küçük ineği Queen
Dünyanın en küçük ineği Queen
Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor
Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim