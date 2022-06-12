Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Koç

Böyle gelmiş böyle gider tavrında olabilirsiniz. Değişimden ziyade var olanı sürdürmeye daha istekli olabilirsiniz.

Boğa

Ortaklıklarda bazı gerilimler yaşanabilir. Yönetme ve idare etme konusunda ısrarcı olabilirsiniz.

İkizler

Deneyim ve bilgi becerilerinizle etrafınızdakilere kolaylık sağlayabilirsiniz. Vefakâr hissedeceğiniz olayların vuku bulması olası.

Yengeç



Sevdiklerinize dokunmak, temas etmek bir arada olmak önem kazanabilir. Sakinlik ve huzurun peşinde olabilirsiniz.

Aslan

Taşınma ve başka bir yerleşim yeri gündemde olabilir. Ailenizden bir süreliğine uzakta olmak isteyebilirsiniz.

Başak

Düşünceleriniz ve iç sesiniz benliğinizi bastırıyor olabilir. Konuşmaktan ziyade dinlemeye ve anlam vermeye çalışabilirsiniz.

Terazi

Kendinizi doğrudan ilgilendiren meselelere çekingen tavır sergilemeniz olası. Planlarınız uzak gelebilir ancak çalışmaya devam etmek doğru bir yaklaşım olur.

Akrep

Sizi tanıyan ve bilen insanlarla konforlu bulduğunuz alanda olmak isteyebilirsiniz. Dönüştüğünüz insanı daha iyi biri haline getirmeyi amaç edinebilirsiniz.

Yay

İçinize kapanabilir, gereken ilgi ve özeni eşinizden talep etmeye istekli olabilirsiniz.

Oğlak

Daha ileriye dönük, uzun süreli hedefler belirleyebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmekten kaçınmalısınız.

Kova

Fikirlerinizi hayata geçirmek için atakta bulunabilirsiniz. Bu atak, özellikle otoriteleriniz tarafından destek görebilir.

Balık

Uzakta veya yurtdışındaki sevdiklerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Taşınma yahut yer değiştirme söz konusu olabilir.