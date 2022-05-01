Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Koç

Maddesel ve daha somut yatırım kaynaklarına yönelebilir, güvence arayışı içinde olabilirsiniz.

Boğa

İddialı bir tarz edinebilirsiniz. Fikirleriniz ve karakterinizde yoğun baskınlık söz konusu.

İkizler

Mesleki anlamda alacağınız iyileştirmelerin kendinizi rahatlatmasına izin verin ve zihinsel değişimlere açık olun.

Yengeç

Karşı cinsle bulunduğunuz diyaloglar uzun vadeli planlarınızı etkileyebilir, daha çok sosyal ve girişken olabilirsiniz.

Aslan

Sorumluluklarınızda artış söz konusu olabilir, iş yükünüzün artmasıyla birtakım fedakârlıklarda bulunabilirsiniz.

Başak

Gündeminizde eğitim ve yurt dışı fırsatları olabilir. Farklı kültürlere olan ilginizde artış yaşanabilir.

Terazi

Üzerine düştüğünüz konularda bilmekten çok görmeye ihtiyacınız olabilir, kendinizi derin arayışlarda bulabilirsiniz.

Akrep

İlişkilerinizi bir adım öteye taşımak isteyebilirsiniz. Ortaklıklarınızda denge kurmak ve tamamlanmak için çalışabilirsiniz.

Yay

Hali hazırdaki sorunlarınızdan işinize yoğunlaşarak uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda yıkıcı diyaloglara dikkat.

Oğlak

Bulunduğunuz ortamda yapıcı ve onaylayıcı bir rol üstlenmeniz gerekebilir ve bundan keyif alabilirsiniz.

Kova

Önceliğinizi ailenize ve sevdiklerinize verebilirsiniz. Mantıklı ve objektif tarafınıza ihtiyaç duyulabilir.

Balık

Kardeşlerinize daha ilgili ve düşkün olmanız gerekebilir, kısa süreli yer değişiklikleri yapabilirsiniz.