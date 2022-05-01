Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

01 Mayıs 2022 Pazar 08:52
0 Okunma
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 2

Koç

Maddesel ve daha somut yatırım kaynaklarına yönelebilir, güvence arayışı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 3

Boğa

İddialı bir tarz edinebilirsiniz. Fikirleriniz ve karakterinizde yoğun baskınlık söz konusu.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Mesleki anlamda alacağınız iyileştirmelerin kendinizi rahatlatmasına izin verin ve zihinsel değişimlere açık olun.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Karşı cinsle bulunduğunuz diyaloglar uzun vadeli planlarınızı etkileyebilir, daha çok sosyal ve girişken olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sorumluluklarınızda artış söz konusu olabilir, iş yükünüzün artmasıyla birtakım fedakârlıklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 7

Başak

Gündeminizde eğitim ve yurt dışı fırsatları olabilir. Farklı kültürlere olan ilginizde artış yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Üzerine düştüğünüz konularda bilmekten çok görmeye ihtiyacınız olabilir, kendinizi derin arayışlarda bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizi bir adım öteye taşımak isteyebilirsiniz. Ortaklıklarınızda denge kurmak ve tamamlanmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 10

Yay

Hali hazırdaki sorunlarınızdan işinize yoğunlaşarak uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda yıkıcı diyaloglara dikkat.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Bulunduğunuz ortamda yapıcı ve onaylayıcı bir rol üstlenmeniz gerekebilir ve bundan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 12

Kova

Önceliğinizi ailenize ve sevdiklerinize verebilirsiniz. Mantıklı ve objektif tarafınıza ihtiyaç duyulabilir.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kardeşlerinize daha ilgili ve düşkün olmanız gerekebilir, kısa süreli yer değişiklikleri yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Burç YorumlarıAstrolog Murat İpekAstroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter'ın geliri arttı
Twitter'ın geliri arttı
'Kiev Hayaleti' öldürüldü
'Kiev Hayaleti' öldürüldü
30 yaşında, 57 çocuğu var!
30 yaşında, 57 çocuğu var!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim