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Astronotlar, 20 saatlik uçuş sırasında tuvaleti kullanmadan Dünya’ya dönecek

Dünya’ya dönüş hazırlıkları yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 4 astronot, arıza nedeniyle kapsüldeki tuvaleti dönüş yolculuğunda kullanamayacak. Geçen hafta ISS'te yetişen acı biberlerle tako yemeği yapan astronotların, yarın Dünya’ya dönmesi bekleniyor.

07 Kasım 2021 Pazar 16:23
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Astronotlar, 20 saatlik uçuş sırasında tuvaleti kullanmadan Dünya’ya dönecek
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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) 4 astronot, arıza nedeniyle kapsüldeki tuvaleti kullanmadan Dünya'ya dönecek.


ABD’nin Florida kıyılarına yarın varacak olan astronotlar, bugün ISS’ten ayrılacak. Endeavour uzay kapsülüyle dünyaya dönecek olan NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Aki Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, kapsülde bulunan tuvaletin sızıntı yaparak arızalanması nedeniyle tuvaleti kullanmadan 20 saatlik Dünya’ya dönüş yolculuğunu tamamlayacak.

İstasyonda geçen hafta yetiştirilen acı şili biberi ile tako yemeği yapan astronotlar, dönüş öncesi ISS’ten canlı bağlantıyla yaptıkları basın toplantısında, tuvalet olmadan dönüş yolculuğu hakkında 'yetersiz' ancak yönetilebilir yorumunu yaptı.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:34
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonu
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