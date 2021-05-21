Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Asya kıtasının corona virüs nedeniyle günlük can kaybı rekorları kırdığını ve büyük bir kriz ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ülkelerin corona virüs aşılarının tedarikiyle ilgili büyük sorunlar yaşadığını belirten Federasyon yetkilileri, Nepal ve Bangladeş'in aşılarının bittiği, bölgedeki ülkelerin çoğunun kıtlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada özellikle Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğu belirtilirken, birçok zengin ülkenin vatandaşlarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını, Asya'nın çoğu bölgesinde ise bunun olmadığını söyledi.

TEK SEÇENEK AŞI DOZLARININ PAYLAŞILMASI

Grubun Asya Pasifik direktörü Alexander Matheou, aşı dozlarının ülkeler arasında ve Birleşmiş Milletler'in COVAX tesisi aracılığıyla paylaşılmasının, aşı kıtlığını gidermek ve başka bir felaketi önlemek için artık tek seçenek olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ilaç şirketlerini ve hükümetleri, şu anda en fazla sayıda yeni vakanın yaşandığı küresel pandeminin merkez üssü olan Asya'da daha iyi aşı tedariki sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.

AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ayrıca Federasyon, zengin ülkelere fazla aşı stoklarını zorluk çeken ülkelere sevk etme planlarını hızlandırmaları çağrısında bulunurken aşıların, Covid-19 varyantlarının yayılmasıyla daha kritik hale geldiğini, ancak Asya'da aşılama oranlarının çok düşük kaldığını söyledi.

Hindistan ve Endonezya, nüfuslarının yaklaşık yüzde 3'ünü aşılarken, Filipinler ise yalnızca yüzde 0,6'sına iki doz aşı verdi.

NTV