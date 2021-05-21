Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Asya'nın günlük ölüm oranlarının rekor seviyede olduğunu ve ülkelerin Covid-19 aşısı tedarik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Cuma günü yapılan açıklamada, Nepal ve Bangladeş'in aşılarının bittiği, bölgedeki ülkelerin çoğunun aşı kıtlığıyla mücadele ettiği belirtilirken Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğunun altı çizildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 11:19
255 Okunma
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Asya kıtasının corona virüs nedeniyle günlük can kaybı rekorları kırdığını ve büyük bir kriz ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ülkelerin corona virüs aşılarının tedarikiyle ilgili büyük sorunlar yaşadığını belirten Federasyon yetkilileri, Nepal ve Bangladeş'in aşılarının bittiği, bölgedeki ülkelerin çoğunun kıtlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada özellikle Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğu belirtilirken, birçok zengin ülkenin vatandaşlarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını, Asya'nın çoğu bölgesinde ise bunun olmadığını söyledi.

TEK SEÇENEK AŞI DOZLARININ PAYLAŞILMASI

Grubun Asya Pasifik direktörü Alexander Matheou, aşı dozlarının ülkeler arasında ve Birleşmiş Milletler'in COVAX tesisi aracılığıyla paylaşılmasının, aşı kıtlığını gidermek ve başka bir felaketi önlemek için artık tek seçenek olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ilaç şirketlerini ve hükümetleri, şu anda en fazla sayıda yeni vakanın yaşandığı küresel pandeminin merkez üssü olan Asya'da daha iyi aşı tedariki sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.

AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ayrıca Federasyon, zengin ülkelere fazla aşı stoklarını zorluk çeken ülkelere sevk etme planlarını hızlandırmaları çağrısında bulunurken aşıların, Covid-19 varyantlarının yayılmasıyla daha kritik hale geldiğini, ancak Asya'da aşılama oranlarının çok düşük kaldığını söyledi.

Hindistan ve Endonezya, nüfuslarının yaklaşık yüzde 3'ünü aşılarken, Filipinler ise yalnızca yüzde 0,6'sına iki doz aşı verdi.

NTV

Anahtar Kelimeler:
Asya ülkeleriKoronavirüsCoronavirüsKriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: Koronavirüsten ölen sayısı 2-3 kat fazla olabilir
DSÖ: Koronavirüsten ölen sayısı 2-3 kat fazla olabilir
New York’ta corona virüs aşısı yaptıranlara 42 milyon lira kazanma şansı: Ücretsiz piyango bileti verilecek
New York’ta corona virüs aşısı yaptıranlara 42 milyon lira kazanma şansı: Ücretsiz piyango bileti verilecek
İngiltere’de hükümet, aşı teşviki için flört uygulamalarıyla çalışacak
İngiltere’de hükümet, aşı teşviki için flört uygulamalarıyla çalışacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim