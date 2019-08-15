Asya’da felaket! Ölü sayısı dehşet boyutlarda

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; yetkililer, muson yağmurlarından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Kerala sakinlerini 24 ila 28 saat içerisinde beklenen sağanak yağışa karşı uyardı.

Kerala, Karnataka, Maharashtra ve Gujarat eyaletlerinin bazı bölgeleri sağanak yağıştan etkilendi ve en az 1.2 milyon kişi evlerini terk ederek, devlet tarafından kurulan kamplara yerleşmek zorunda kaldı.

Yetkililer, Kerala eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95’e yükseldiğini duyurdu. Komşu Karnataka eyaletinde ise en az 58 kişi hayatını kaybetti. Karnataka’da suların çekilmeye başlamasıyla durumun bir nebze iyiye gittiği öğrenildi.

Batı eyaletleri Gujarat ve Maharashtra, 91 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, sular altında kalan bölgelerde binlerce insanın kurtarılmayı beklediği açıklandı. Sangli, Kohapur, Satara ve Pune’nin de aralarında bulunduğu farklı bölgelerde en az 49 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.