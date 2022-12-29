Atina'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Yunanistan, terörize edilemez

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis'imizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Hangi tedbir gerekiyorsa o tedbiri almamız gerekiyor." açıklamasına Atina'dan cevap geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis Oikonomou, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını 'tehdit' olarak niteledi. "Yunan hükümeti, tek belirleyici olarak uluslararası hukuk ve ulusal çıkarları ile hareket ediyor." diyen Oikonomou, ülkenin egemenlik hakları söz konusu olduğunda kimsenin nasıl davranacaklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

“Türkiye’nin tehdit ve meydan okuma taktiği hiçbir yere varamayacağı" ifadelerini kullananan Oikonomou, "Çünkü Yunanistan’ın gözü korkutulamaz ve terörize edilemez. Türk yetkililerin bunun üzerinde durması ve yeni yılda aynı yolu seçmemesi faydalı olacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadelerini kullanmıştı.