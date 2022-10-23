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Atina'dan tepki çeken "Kanuni" çıkışı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye’yi hedef aldı. Dendias, "Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması yasadışıdır" iddiasını yineledi. "Türkiye, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki zihniyetle hareket ediyor" dedi.

23 Ekim 2022 Pazar 22:27
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Atina'dan tepki çeken "Kanuni" çıkışı



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın hedefinde bir kez daha Türkiye vardı. Dendias, Skai radyosuna demecinde, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasına değindi. “Yasadışı ve geçersizdir. Bu muhtıra, Kanuni Sultan Süleyman’ın bütün Doğu ve Orta Akdeniz’in Türk olduğu zihniyetidir.” dedi.

Yunan Bakan Nikos Dendias, "Biz ülkelerin, Türkiye ile konuşmamalarını veya kötü ilişkileri olmasını istemiyoruz. Bizi ilgilendiren, bu ülkelerin Türkiye ile konuştuklarında söylemeleri gerekeni esirgememeleridir. Biz Türkiye’nin tecrit edilmesini değil, uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına dahil olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Dendias, Türkiye-İsrail arasındaki yakınlaşma ile ilgili soruya “Başkan Erdoğan, önemli sorunları bulunduğu ülkeleri etkilemek ve cezbetmek amacıyla son dönemde büyük çaba sarfetti. Bu çerçevede, İsrail’de kendi çıkarlarına bakarak bir dereceye kadar bu çabaya karşılık verdi. Hiçbir endişem yok. İsrail tecrübeli ülkedir. Yunan-İsrail ilişkilerinin de stratejik derinliği vardır." yanıtını verdi.

Yunan Bakan Dendias, 12 mil tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Nikos Dendias,"Ne zaman kullanacağımızdan bağımsız olarak, 12 mil, uluslararası hukuk gereği hakkımızdır. Bu tek taraflı ve müzakere konusu olmayacak bir haktır. Sonsuza kadar bu hakkımız vardır." dedi.

Son Güncelleme: 23.10.2022 22:30
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