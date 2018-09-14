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Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten "sabırlı" faiz artırımı açıklaması

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, para politikasında "bekle-gör" yaklaşımını desteklediğini belirterek, "Halen tam istihdama ulaşıp ulaşmadığımıza dair bir miktar belirsizlik bulunuyor. Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 10:20
Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten "sabırlı" faiz artırımı açıklaması

Missisippi eyaletinin Jackson kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bostic, Fed'in para politikasında daha sabırlı davranabileceğini ifade etti.

Bostic, ülkede işsizlik oranının yüzde 3,9 ile yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşın enflasyonda hızlanma belirtileri görmediğini vurgularken, "Halen tam istihdama ulaşıp ulaşmadığımıza dair bir miktar belirsizlik bulunuyor. Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasında bekle-gör yaklaşımını benimsediğini ifade eden Bostic, kademeli faiz artırımlarının son dönemde yakalanan güçlü büyüme sürdükçe devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde bu yıl (FOMC) oy kullanma hakkı bulunan Bostic, yılın başında hayata geçen vergi indirimlerinin ekonomiye olumlu etkisinin beklenenden uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI 25-26 EYLÜL'DE

Bu yılın geri kalanındaki üç FOMC toplantısı 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Piyasaların, eylül toplantısında faiz artırılmasına verdiği olasılık 13 Eylül itibarıyla yüzde 95 seviyesinde seyrediyor.

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ABD Merkez BankasıFedRaphael BosticFaiz ArtırımıHaber
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