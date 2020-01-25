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AtlasGlobal filosundan 2 A330 uçağı daha çıktı

AtlasGlobal Havayolları’nın bu hafta A330 pilotları uçmama kararını almasından sonra filodaki son iki uçak da operasyondan çekildi. Uçakların birinin 25 Ocak’ta, diğerinin de 27 Ocak’ta finansal kiralama şirketine geri döneceği öğrenildi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:53
AtlasGlobal filosundan 2 A330 uçağı daha çıktı

Bu gelişme sonrasında AtlasGlobal’in filosunda iki adet Airbus A321 ile Irak Havayolları’na ait ancak operasyonu AtlasGlobal tarafından yapılan iki adet A321 tipi uçak kaldı.

2 ADET BOEING 777 GÖRÜŞMESİ

Bu gelişmeler yaşanırken diğer tarafından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ersoy’un ise iki adet Boeing 777 tipi uçak için görüşmeler yapması da dikkat çekti. Bir süredir Ersoy özellikle yaz sezonunda kullanılmak üzere geniş gövdeli uçak filosunda değişikliğe gitmek üzere çalışmalar yapıyor.

UÇUŞ İŞLETME BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Son gelişmelerle birlikte geçen yıl Ali Nebi Karaca’nın yerine Uçuş İşletme Başkanlığı’na atanan Kaptan Pilot Harun Kot, görevinden istifa etti. Uçuş İşletmede tip müdürleri görevine devam ederken İşletme Başkan Yardımcısı Kaptan Pilot Ediz Edizyürek de istifa etti. Henüz istifalar sonrasında herhangi bir atama yapılmadığı öğrenildi.

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Atlasglobal
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