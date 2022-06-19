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Audi'nin başı ciddi şekilde dertte

Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden biri olan Audi, Çin’in gelişen elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Nio ile davalık oldu.

19 Haziran 2022 Pazar 22:44
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Audi'nin başı ciddi şekilde dertte
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Çin denildiğinde akla gelen ilk şey, klonlanmış ürünler ve kopyalanmış tasarımlardır. Neredeyse son 20 yıllık büyüme stratejisini bu plan üzerine kuran Çinli şirketler, aslında yavaş yavaş bu stratejiyi terk etmeye ve kendi tasarımlarıyla ön plana çıkmaya başlamıştı. Ancak huylu huyundan vazgeçmiyor ve alışkanlıkların terk edilmesi her zaman çok kolay olmuyor.

Alman otomotiv devi Audi, Çin’in yeni yeni gelişmekte olan ancak daha şimdiden piyasanın önemli elektrikli araç üreticilerinden biri sayılan Nio firmasına dava açmasının arkasında da yine böyle bir neden var. Audi, Nio’nun hem tasarım hem de isim olarak kendisine ait haklarını ihlal ettiğini iddia ederken, süreci yargıya taşıdığını açıkladı.

Audi'nin başı ciddi şekilde dertte

Audi’den yapılan açıklamaya göre, markanın en tanınmış modellerinden olan S6 ve S8 modellerin Nio tarafından kopyalandığı ve ES6 ve ES8 isimleriyle özellikle isim konusunda Audi’nin haklarının zedelendiği belirtildi.

Bununla birlikte, Audi aslında bu durumun uzun bir süredir farkındaydı ancak Nio’nun faaliyetlerinin Çin ile sınırlı kalması, otomotiv devinin Nio’yu görmezden gelmesine neden oluyordu. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisinin yakın zamanda Avrupa pazarına giriş yapacak olması ve en önemli önceliklerinden biri olarak Alman piyasasını göstermesi, Audi’nin kılıcını çekmesine neden oldu.

Son olarak yeni gireceği pazarın en büyük isimlerinden biriyle daha ilk günden davalık olarak kötü bir başlangıç yapmak istemeyen Nio ise, Audi’nin şikayetçi olduğu modellerdeki isimlendirmeleri değiştirme çalışmalarına başladı.

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