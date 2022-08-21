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Auramızı nasıl güçlendiririz?

Mutlaka dikkate almanız gereken auranızı güçlendirecek öneriler.

21 Ağustos 2022 Pazar 22:47
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Auramızı nasıl güçlendiririz?


 Auramız bedenimizi sarmalayan bizi dinç ve dinamik tutan bir koruma kalkanıdır, hatta bizleri çoğu zaman hastalıktan ve kötü enerjilerden korur. Auramızı korumak için ise tek yapmamız gereken bize zarar veren, strese sokacak hatta hastalanmamıza neden olacak etkenlerden koruyan bu kalkana iyi bakmak ve enerjisini yükseltmek. Peki neler yapabiliriz, buyurun birlikte inceleyelim. 

Meditasyon yapın
Uykunuza dikkat edin (7 saat kaliteli bir uyku harika gelecektir. Erken yatıp, erken kalkın.)
Fiziksel egzersiz yapın (Dans, yürüyüş, yoga, fitness, aerabic..)
Yediklerinize özen gösterin, mümkün olduğunda doğal sağlıklı beslenin (Un ve şeker içeren yiyeceklerden, paketli ve işlenmiş gıdalardan ne kadar uzak durursanız o kadar faydalı olur.)
Kıyafetlerinizin pamuklu, ipek, yün gibi doğal olmasına özen gösterin
Stresten, üzüntüden, öfkeden, korkudan, endişenden, evhamdan, panik gibi olumsuz olarak nitelendirdiğimiz duygulardan uzak durun (Bu duyguları yaşamanız çok normaldir ancak kalıcı olmalarına müsaade etmeyin, duygularınızı yaşayın ve bırakın.)
Size kendinizi iyi hissettirmeyen insanlardan, ortamlardan mümkün olduğunca kaçının. İnsanların huyunu biliyorsanız onları oldukları gibi kabul edin ve yaptıklarına söylediklerine aldırmamayı seçin.
Bol bol su için, su içmek hem bedeninizi arındıracaktır hem de ruhunuzu (Günde mutlaka en az 2 litre su tüketin.)
Sık sık duş alın
Şikayet frekansından çıkın ve şükür frekansına geçin (Her an şükredeceğimiz maddi manevi ne çok şeyiniz olduğunun bilincinde olun.)
Yüksek frekanslı müzikler dinleyin (Gönlünüze ve kulağınıza hoş gelen sizi dinlendiren müzikler dinleyin.)

Anahtar Kelimeler:
AuraMeditasyon
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