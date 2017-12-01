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Av köpeği sahibini vurdu

ABD'nin Iowa eyaletinde bir köpek, av sırasında sahibini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

01 Aralık 2017 Cuma 15:52
Av köpeği sahibini vurdu
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ABD'nin Iowa eyaletinde ilginç bir olay yaşandı.

New Hampshire'da yaşayan 36 yaşındaki William Rancourt, German Shorthaired Pointer cinsi av köpeğiyle sülün avına çıktı. 

Av sırasında sırtından vurulan William Rancourt, bir anda yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan Rancourt'un hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Iowa Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Ken Lonneman, Radyo Iowa'ya olayı "Uzun lafın kısası yaşadığımız gerçekten çok acayip bir kazaydı" ifadelerini kurarak anlattı.

Lonneman, tüfeğinden kilometrece uzakta olduğu için avcıyı şanslı bulduğunu belirterek, "O an köpeğine biraz daha yakın olsaydı daha kötü şeylerin yaşanması işten bile değildi" diye konuştu.

Yetkililer, avcıların tefeklerinin kilitlerinin kapalı olduğundan emin olarak bırakmaları konusunda da uyardı.

Öte yandan, avcıların köpekleri tarafından vurulması olayın ilk olmadığı öğrenildi. 

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