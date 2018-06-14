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Avam Kamarası’ndan Lordların Brexit yasası değişikliklerine ret

İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı’nda Lordlar Kamarası’nın yaptığı değişiklikleri reddetti.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:28
Avam Kamarası’ndan Lordların Brexit yasası değişikliklerine ret

İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı’nda Lordlar Kamarası’nın yaptığı değişiklikleri reddetti.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın, Brexit’in ardından AB mevzuatını İngiltere’nin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı'nda gittiği bir dizi değişiklik Avam Kamarası’nda reddedildi. Reddedilen değişiklikler arasında ülkenin Avrupa Ekonomik Bölgesi ve Gümrük Birliği içinde kalmasına yol açacak olanlar da bulunuyordu. 

Lordların, hükümetin Brexit müzakerelerini yönlendirmeye dönük değişikliklerinin geri çevrilmesi, Theresa May hükümetinin başarı hanesine yazılırken, oylamada bazı İşçi Partili milletvekillerinin partilerinin grup kararı dışına çıkarak oy kullandığı görüldü.

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Tasarının Avam Kamarası’nda görüşülmesine dün başlanılmıştı. 

Tasarı, yeniden Lordlar Kamarasına havale edilecek. Lordların değişiklik taleplerinin devam etmesi halinde tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçenin onayı ile yasalaşıyor. 

İngiltere önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı. 

İngiltere ile AB, geçen yıl haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı.

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