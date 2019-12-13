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Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, Özçınar’ı Ziyaret Etti

13 Aralık 2019 Cuma 15:54
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, Özçınar’ı Ziyaret Etti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beylikdüzü Belediyesi İletişim Danışmanı Adem Kuyumcu ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Gündüz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Engelli Hakları İzleme Çalıştayı’na katılmak üzere KKTC’de bulunan Avcılar Belediye Başkanı  Turan Hançerli ve beraberindekiler bugün Özçınar’ da nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve beraberindekilere eşlik eden Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

Görüşmede, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Özçınar, Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, Beylikdüzü Belediyesi İletişim Danışmanı Kuyumcu ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Gündüz’e K. T. Belediyeler Birliği binasının tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Avcılar Belediye Başkanı
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