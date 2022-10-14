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Avcılık Federasyonu Başkanı avda öldü

Meksika Avcılık Federasyonu Başkanı 64 yaşındaki Mario Canales, av sırasında bir bufalonun saldırısına uğrayarak öldürüldü.

14 Ekim 2022 Cuma 13:31
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Avcılık Federasyonu Başkanı avda öldü



‘Ava giden avlanır’ sözü gerçeğe dönüştü. Arjantin’in merkezindeki Entre Ríos kentine düzenlenen av gezisi trajedi ile son buldu.

Meksika’da Avcılık Federasyonu Başkanı 64 yaşındaki Mario Canales, ava çıktığı sırada bir bufalonun saldırısına uğradı. Bufalo, Canales’i metrelerce kovalarken, sonunda avını yakalayarak saldırdı. Yaklaşık bir tonluk bufalo Canales’i yere indirdi.

Gruptaki diğer kişiler ve tur rehberi hemen tüfeğine sarılırken, beş el ateş ederek bufaloyu öldürdü. Ancak Federasyon Başkanı’nın ölümcül yaralar almasını engelleyemedi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Arjantin merkezli haber kanalı Pagina 12’nin bildirdiğine göre, avcılar ambulans çağırmak için cep telefonları olmadığı için Canales’i bir kamyonet aracılığıyla bölgedeki en yakın hastaneye taşıdı. Ancak 64 yaşındaki adamın hastaneye gelmeden hayatını kaybettiği bildirildi.

Yapılan otopside, Canales’in göğüs kafesinde ve kaburgalarında kırıklar olduğu ve karnına ölümcül darbeler aldığı belirlendi.

Entre Ríos savcılığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Canales, otuz yılı aşkın deneyime sahip bir avukat ve Meksika Avcılık Federasyonu’nun başkanıydı.

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