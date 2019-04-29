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Avengers çıkışı ‘spoiler’ verdi, dayak yedi

Çin'in güney kıyılarında bulunan Hong Kong'da bir sinema salonunun önünde bağırarak Marvel'ın yeni gösterime giren "Avengers: Endgame" filminin sonunu söyleyen bir adam, bilet kuyruğunda bekleyen seyirciler tarafından ağır şekilde darp edildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:19
Avengers çıkışı ‘spoiler’ verdi, dayak yedi
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Süper kahraman filmi hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği Avengers: Endgame cuma günü vizyona girdi, milyonlar sinema salonlarına koştu. Ancak Hong Kong’da bir adam, 11 yıllık serinin final filminin sonunu yeni seansı bekleyenlere anlatmakta sakınca görmedi. Adam, öfkeli Avengers hayranlarından dayak yedi.

FİLMİN SONUNU SÖYLEYİNCE DARP EDİLDİ

Çin’in Hong Kong şehrinde de filmin hayranları filmi izlemek için bilet kuyruğuna girdi. Tam bu sırada filmi izleyerek sineman çıkan bir vatandaş filmin sonunu bilet sırasında bulunan izleyicilere söylediği için kalabalık tarafından saldırıya uğradı ve ağır bir şekilde yaralandı.

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YETKİLİLER UYARMIŞTI

Endgame yönetmenleri Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filminin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu. Yönetmenlerin açıklamasında “Çoğunuz filme zaman ayırıp öyküyü beklediğiniz için bir kez daha sizden yardım istiyoruz. Unutmayın, Thanos (Filmde sonsuz yaşam gücüne sahip ana kötü karakter) sizden sessiz olmanızı talep ediyor” denilmişti. Dünya genelinde birçok izleyicinin bu çağrıya uyduğu ve filmin sonundan bahsetmemeye özen gösterdiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avengers
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