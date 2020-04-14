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Avrupa Birliği bütçesinde COVID-19 artışı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar euroluk artışa gitti.

14 Nisan 2020 Salı 15:27
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Avrupa Birliği bütçesinde COVID-19 artışı

AB Konseyi, COVID-19 krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar euro kaynak aktarıldı.

Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için 300 milyon euro tahsis edildi.

Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon euro ayrıldı.

Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için Yunanistan'a 350 milyon euro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon euro kaynak sağlandı.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar euro, harcamalar ise 155,2 milyar euro seviyesine çıkartıldı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABAB KonseyiCovid-19
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