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Avrupa Birliği bütçesine onay çıktı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin 2018 yılı genel bütçesini resmi olarak onayladıklarını açıkladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 15:24
Avrupa Birliği bütçesine onay çıktı
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Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı genel bütçesinde gelirler 160,1 milyar avro, harcamalar ise 144,7 milyar avro olacak.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin 2018 yılı genel bütçesini resmi olarak onayladıklarını açıkladı.        

Buna göre, AB'nin 2018 yılı bütçesinde gelirler 160,1 milyar avro, harcamalar ise 144,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.        

Bütçeden, büyüme ve ekonomiye yönelik programlara 77,5 milyar avro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020’ye 11,2 milyar avro, AB idari harcamalarına 9,7 milyar avro, sığınmacı krizine ve güvenliğin artırılmasına yönelik 4,2 milyar avro kaynak tahsis edildi.        

TÜRKİYE KESİNTİSİ        

Bütçede, Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) 105 milyon avroluk kesintiye uğradı. Ayrıca 70 milyon avronun kullanımı da "yeterli ilerleme sağlanıncaya" kadar donduruldu.        

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, AB üyesi ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.        

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.      

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.      

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