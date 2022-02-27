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Avrupa Birliği hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak

27 Şubat 2022 Pazar 19:11
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Avrupa Birliği hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak.

- Avrupa Birliği, Rusya’nın medya kanallarını (Sputnik, Russian Today) yasaklayacak

- Kremlin'in medya araçlarının yayın yapmasını yasaklıyoruz.

-  Belarus'a ek yaptırımlar uyguladık ve ihracatını yasaklayacak önlemler aldık

- Putin'in iş birlikçisi Lukaşenko'ya da yaptırım uygulayacağız.

- Rusya Merkez Bankası'nı swiftten çıkaracak, Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hepimize umut oldu.

- Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız.

Son Güncelleme: 27.02.2022 20:13
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiRusya
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