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Avrupa Birliği, İtalya ve Malta'nın sığınmacı taşıyan gemiye izin vermemesine tepki gösterdi

AB, İtalyan ve Maltalı yetkililerin 600'dan fazla göçmeni taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesinin ardından sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:00
Avrupa Birliği, İtalya ve Malta'nın sığınmacı taşıyan gemiye izin vermemesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), İtalyan ve Maltalı yetkililerin 600'dan fazla göçmeni taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesinin ardından sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki sığınmacıların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamak olmalıdır." dedi

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Malta ve İtalyan yetkililerle konuya ilişkin irtibat halinde olduklarını belirten Schinas, sığınmacıların gemiden en kısa sürede ve güvenli biçimde karaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

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