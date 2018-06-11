Avrupa Birliği, İtalya ve Malta'nın sığınmacı taşıyan gemiye izin vermemesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), İtalyan ve Maltalı yetkililerin 600'dan fazla göçmeni taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesinin ardından sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki sığınmacıların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamak olmalıdır." dedi
İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.
Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.