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Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Kovid-19 aşısı üreticilerinden imzalanan teslimat sözleşmelere uymalarını istedi. Gecikmelere tepki gösteren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 'ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıkları' uyarısında bulundu.

24 Ocak 2021 Pazar 18:26
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Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor

Aşı üreticileri BioNTech/ Pfizer ve AstraZeneca'nın üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde endişeler artıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç şirketlerinin Covid-19 aşılarının teminatına yönelik imzaladıkları sözleşmelere uymaları gerektiğini ifade etti.

Aşı üreticileri BioNTech/ Pfizer ve AstraZeneca'nın üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde endişeler artıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç şirketlerinin Covid-19 aşılarının teminatına yönelik imzaladıkları sözleşmelere uymaları gerektiğini ifade etti.

"PFİZER'E KARŞI MASAYA YUMRUĞUMUZU VURDUK"

Michel bugün yaptığı açıklamada, "İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı göstermelerini, yasal yollara başvurarak sağlayacağız" dedi.

Pfizer'in gecikme açıklamasından sonra AB'nin sert tavır alarak bu gecikmenin süresini kısaltmayı başardığını belirten Michel, "Masaya yumruğumuzu vurduk" söyleminde bulundu.

Michel öte yandan, AB'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ni yaza kadar aşılama hedefinin gerçekleşmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirtti.

PFİZER ÜRETİM SÜRECİNİ YAVAŞLATACAĞINI AÇIKLADI

Pfizer geçen hafta Avrupa'ya aşı teminini üretim süreci ile ilgili sorunlardan dolayı geçici olarak yavaşlatacağını açıklamıştı. Cuma günü de AstraZeneca üretimdeki sıkıntıdan dolayı Avrupa bölgesine aşı teslimatlarında kesinti olacağını duyurmuştu. İngiltere'de kullanılmaya başlanan AstraZeneca aşısına, bu hafta AB'de de onay çıkması bekleniyor.

İTALYA: AMAÇ TAZMİNAT DEĞİL, DOZLARI ALMAK

İtalyan hükümeti de, korona virüsü aşılarının tedarikini geçici bir süreliğine yavaşlatan Pfizer ve Astrazeneca şirketlerine karşı kendilerinin de yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, amaçlarının tazminat almak değil, yapılan anlaşmaların yerine getirilerek dozların vaktinde temin edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu RAI'ye konuşan Di Maio, "Aşılama programımızın değişmemesi için çalışıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun, bu kişilerin kontratlarına saygı duymaları için elinden geleni yapabilmesi adına tüm kanalları harekete geçiriyoruz" dedi.

Pfizer'den önceki hafta yapılan açıklamada, üretimi artırmak için bazı değişikliklere gidecekleri, bu nedenle de Avrupa'ya aşı tedarikinin geçici bir süre yavaşlatılacağı belirtilmişti. AstraZeneca da, üretimde yaşanan bir sorun nedeniyle Avrupa'ya ilk etapta söz verilenden daha az aşı tedarik edileceğini açıklamıştı.

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