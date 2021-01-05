Avrupa Birliği'nde aşı tartışması alevlendi

Avrupa Birliği ülkelerinde kitlesel aşı kampanyasının yavaşlığı eleştirilirken, AB Komisyonu, "2 milyar dozluk anlaşma imzaladık" açıklamasıyla kendini savundu. Polonya’daki kampanyada da ünlülere öncelik verilmesi tepki çekti.