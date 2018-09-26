Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98845
ALTIN
234.955
DOLAR
6.1077
STERLİN
8.0471
EURO
7.1696
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...

Avrupa Birliği'nde elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerjiden

Avrupa Birliği'nde (AB) hane halkı ve işletmelerin tükettiği elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:03
Avrupa Birliği'nde elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerjiden

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi’nden derlediği verilere göre, 28 üye ülkeden oluşan AB’de 2016 yılında yenilenebilir enerjinin birincil üretimi 211 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesinde gerçekleşti.  AB'de üretilen yenilenebilir enerjinin miktarı, 2006 ila 2016  arasında yaklaşık yüzde 66,6 artarken, bu ortalama yıllık yüzde 5,3'lük bir yükselişe denk geldi. 2016 yılında brüt nihai enerji tüketiminde rüzgar, güneş ve biyokütle gibi 'yenilenebilir' olarak adlandırılan kaynaklardan elde edilen enerjinin payı ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. AB’de hidroelektrik güç yüzde 36,9'la en önemli yenilenebilir enerji kaynağı oldu. Ardından yüzde 31,8’le rüzgar gücü, yüzde 19,7 ile diğer kaynaklar ve 11,6 ile de güneş enerjisi sıralandı.

BEŞ ÜLKEDE TÜKETİLEN ELEKTRİĞİN YARISI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

AB üyesi devletler düzeyinde, beş ülkede 2016 yılında tüketilen elektriğin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu ülkeler yüzde 73'le Avusturya, yüzde 65'le İsveç, yüzde 54'le Portekiz ile Danimarka ve yüzde 51'le de Letonya olarak belirlendi. Buna karşılık, 2016 yılında tüketilen elektriğin yüzde 10'undan azının yenilenebilir kaynaklardan geldiği dört ülke kayıtlara geçti. Söz konusu ülkeler de yüzde 6 ile Malta, yüzde 7 ile Lüksemburg ve Macaristan ve yüzde 9'la Güney Kıbrıs Rum Kesimi şeklinde sıralandı.  Bir başka ifadeyle “yeşil enerji”, elektrik üretimine verdiği katkının yanı sıra iş piyasalarını da olumlu etkiliyor. AB’de yenilenebilir enerji alanında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl 1 milyon 286 bin seviyesinde gerçekleşti. 

AB YENİLENEBİLİR HEDEFİNİ YÜKSELTECEK

Öte yandan, AB, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkarmaya hazırlanıyor.  AB Komisyonu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını haziran ayında açıklamıştı.  Buna göre, AB'nin 2030 yılı için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltilecek.

 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den İran'a uyarı: Bize zarar verirseniz kıyamet kopar
ABD'den İran'a uyarı: Bize zarar verirseniz kıyamet kopar
Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış
Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış
Avrupa'da hangi ülke kaç yabancı dil konuşuyor?
Avrupa'da hangi ülke kaç yabancı dil konuşuyor?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim