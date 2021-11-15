Avrupa Birliği'nden 4 ülkenin aşı sertifikasına yeşil ışık

İlgili açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı aktarıldı.

Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, halihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sistemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.