Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisini değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Akdeniz geriliminin çözümü noktasında Türkiye'nin konferans önerisini değerlendirdiği açıklandı.

11 Aralık 2020 Cuma 18:55
420 Okunma
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisini değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) kaynakları, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin, ilgili aktörlerin masanın etrafında bulunmasını ve görüşme atmosferinin yaratılabilmesini sağlamak için bir forum oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

AB'nin Doğu Akdeniz konusunda gerilimi azaltmak için müzakere kanallarının aynı anda yürütülmesinin önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan kaynaklar, Yunanistan ile Türkiye arasında farklı çalışmaların ve görüşmelerin yapılmasının teşvik edildiğini kaydetti.

Kaynaklar, bu kapsamda, AB'nin kendi içindeki kurumlarıyla, diğer ilgili devletlerle ve Türk mercileriyle "Doğu Akdeniz" konulu çok taraflı konferans teklifi hususunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans davetini sürdürdüğünü ve AB ile Türkiye'nin aynı hedef doğrultusunda çalıştığı bilgisini paylaştı.

AB Liderler Zirvesi öncesinde bazı üye devletlerin kamuoyunda Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım şeklinde bazı beklentileri dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, ancak bunların sonuçlara yansımadığının görüldüğünü kaydetti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti
Danimarka’da 14 katlı “dikey tarla” ile yılda 15 defa hasat yapılacak
Danimarka’da 14 katlı “dikey tarla” ile yılda 15 defa hasat yapılacak
ABD Mars'a gidiş için Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor
ABD Mars'a gidiş için Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim