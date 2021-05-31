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Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları da koronavirüs aşı sertifikası alabilecek

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının da AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını alabilecekleri açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:02
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Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları da koronavirüs aşı sertifikası alabilecek

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Kovid-19 aşılarını Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaptıran kişilerin de Kovid-19 aşı sertifikası almak için başvuru yapabileceklerini söyledi. 

Reynders, "Eğer [üçüncü ülke vatandaşları] aşı olduklarına dair kanıt sunarlarsa, Avrupa Birliği sınırları içinde seyahat etmek için Kovid-19 aşı sertifikası alabilecekler. Bu sertifikaya sahip olmaları koşuluyla, AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da seyahat iznine sahip olabilir" dedi. 

Geçen hafta bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi aşı sertifikası düzenlemesini onaylamıştı. Söz konusu aşı sertifikası düzenlemesinin 7-10 Haziran'da yapılacak AP Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor. 

Düzenlemeye göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikası ücretsiz olacak.

Sertifika, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKoronavirüs Aşı SertifikasıKoronavirüs Aşısı
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