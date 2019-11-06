Avrupa Birliği’nden kritik Türkiye açıklaması: On milyonlarca Euro vereceğiz

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde, “Kapıları açarız, mülteciler Avrupa’ya gider” diyerek sık sık gündeme getirdiği mülteci sorunuyla ilgili Avrupa Birliği’nden flaş bir açıklama geldi.

Associated Press’in haberine göre Avrupa Komisyonu’na bağlı AB’nin Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Popowski, “AB 50 milyon Euroluk bazı önlemler almaya hazırlanıyor. Bu paranın bir kısmı Türkiye’nin sahil güvenlik performansını ve arama operasyonlarının geliştirilmesi için kullanılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci açıklamasına Macaristan'dan yanıt

Popowski paranın geri kalan kısmının mülteci merkezlerinin şartlarını iyileştirmek ve Türkiye’deki mültecilerin Türkiye’de kalarak Türk toplumuyla entegre olmasına destek olmak için harcanacağını söyledi. Popowski, paranın Türkiye’nin AB’ye girmesi sürecinde oluşturulan bütçeden verileceğini vurguladı.