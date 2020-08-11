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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne hızlı yükselişle başladı.

11 Ağustos 2020 Salı 11:27
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 369 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 artarak 12.872 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.165 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 primle 4.988 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 19.985 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 kazançla 6.160 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1743 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydediyor.

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Avrupa Borsaları
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