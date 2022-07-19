Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor!

Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi, Fransa ve İspanya'nın küresel ısınmaya bağlı aşırı sıcaklıklarla mücadele ettiği günlerde, AB'nin neredeyse yarısının kuraklık riski altında olduğu konusunda uyardı.

AB'NİN YÜZDE 46'SI TEHLİKE ALTINDA

Kuruluşun, Temmuz ayı raporuna göre, AB'nin yaklaşık yüzde 46'sı uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kalıyor ve yüzde 11'i ekinler zaten su eksikliğinden muzdarip olduğundan daha yüksek alarm düzeyinde bulunuyor.

Diğer taraftan, Portekiz'in kuzeyindeki Murca belediyesinde çıkan bir orman yangınından kaçmaya çalışırken kaza yapan yanmış bir aracın içinde 80'li yaşlarındaki bir çiftin cesetleri bulundu.

Murca Belediye Başkanı Mario Artur Lopes, "Çift arabanın içinde öldü. Tamamen dramatik bir durum. Bölgenin yarısından fazlası yanıyor" diye konuştu.