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Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor!

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Avrupa Birliği'nin (AB) neredeyse yarısının aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riskinde olduğu belirtildi.

19 Temmuz 2022 Salı 14:58
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Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor!
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Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi,  ve İspanya'nın küresel ısınmaya bağlı aşırı sıcaklıklarla mücadele ettiği günlerde, AB'nin neredeyse yarısının kuraklık riski altında olduğu konusunda uyardı.

AB'NİN YÜZDE 46'SI TEHLİKE ALTINDA

Kuruluşun, Temmuz ayı raporuna göre, AB'nin yaklaşık yüzde 46'sı uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kalıyor ve yüzde 11'i ekinler zaten su eksikliğinden muzdarip olduğundan daha yüksek alarm düzeyinde bulunuyor.

Diğer taraftan, Portekiz'in kuzeyindeki Murca belediyesinde çıkan bir orman yangınından kaçmaya çalışırken kaza yapan yanmış bir aracın içinde 80'li yaşlarındaki bir çiftin cesetleri bulundu.

Murca Belediye Başkanı Mario Artur Lopes, "Çift arabanın içinde öldü. Tamamen dramatik bir durum. Bölgenin yarısından fazlası yanıyor" diye konuştu.

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