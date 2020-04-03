Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kıta Avrupa oldu. Dünya genelinde can kaybının yüzde 70'i, vaka sayısının ise yarıdan fazlası Avrupa'da. Can kaybı 40 bine yaklaştı, vaka sayısı da 500 bini geçti. Hayatını kaybedenlerden 125'i Türk.

Avrupa'da koronavirüs yayılıyor. İtalya, dünyada en fazla can kaybına sahip ülke konumunda. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bine yaklaştı. Vaka sayısı 115 binin üzerinde.

Eleştirilerin odağındaki Avrupa Birliği'nden İtalya'ya destek mesajı geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, birliğin başta İtalya olmak üzere salgından en çok zarar gören ülkelere destek için 100 milyar avro ayırdığını açıkladı.

İspanya'da durum ciddi

İspanya'da da durum ciddi. Can kaybı 10 bini geçti. Virüs tespit edilenlerin sayısı 112 bini aştı. Ülkede koruyucu donanım sıkıntısı çeken sağlık çalışanları zor durumda. 15 binden fazla personel ya hastalığa yakalandı ya da kendini izole etti. Bu ağır tablodan hükümet sorumlu tutuluyor. Doktorlar Birliği Federasyonu, hastalığın hafif bir grip gibi algılandığı sürecin iyi yönetilemediği görüşünü dile getirdi.

Almanya'da koronavirüs tedbirleri

Almanya'da vaka sayısı 85 bine yaklaşırken, bin 100'ün üzerinde can kaybı var. Ülke genelinde 2 bin 300 doktor ve hemşirede koronavirüs tespit edildi.

Almanya sağlık sistemi çöken ülkelere benzememek için art arda adımlar atıyor. Ülkede hastanelerin yoğun bakım yatak sayısı 28 binden 40 bine çıkarıldı. Hedef ise solunum desteği gereken tüm hastalara cihaz sağlayabilmek. Almanya, AB ülkelerinden 113 hastanın tedavisini de üstlendi.

Fransa'da can kaybı artıyor

Fransa'da son bir günde 500'e yakın can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 400'ü geçti. Ülkedeki vaka sayısı 60 bine yaklaştı. Yaşlı bakım ve huzur evlerinde 14 bin 600'ün üzerinde vaka tespit edildi. 890'a yakın can kaybı yaşandı.