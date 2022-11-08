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Avrupa'da en sıcak ekim ayı yaşandı

Avrupa kıtasında en sıcak ekim ayının 2022'de kayıtlara geçtiği bildirildi.

08 Kasım 2022 Salı 18:27
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Avrupa'da en sıcak ekim ayı yaşandı



Avrupa Birliği (AB) kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisinin verdiği bilgiye göre, bu yıl ekim ayı, referans aralığı olan 1991-2020 dönemindeki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 2 derece daha sıcak geçti.

Rekor seviyeye çıkan hava sıcaklıkları, özellikle Batı Avrupa'da görüldü. Avusturya, İsviçre, Fransa ile İtalya ve İspanya'nın büyük bölümünde hava sıcaklıkları rekor seviyede ölçüldü.

Ekim ortalamasının altında kalan bölgeler ise sadece bazı Yunan adaları ile İzlanda oldu. Balkanlar ile Yunanistan'ın kimi bölgelerinde de hava sıcaklığı ortalama düzeyde kaldı. Avrupa'nın geri kalanında sıcaklık, ortalamanın üzerinde seyretti.

Küresel olarak da 2022 yılının ekim ayı, 1991-2020 dönemi ortalamasından 0,41 derece daha sıcak geçti. Bu yılın ekim ayı, aynı ay için sıcaklık rekorunun kırıldığı 2019'dan sadece 0,04 derece daha serin oldu.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaEkim AyıAvrupa BirliğiAB
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