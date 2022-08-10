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Avrupa'da enerji krizi: Mum ve odun stoklayın

Avrupa enerji kriziyle mücadele için yeni kısıtlamaları hayata geçiriyor. Birçok ülkede de klimaların tasarruflu kullanılması için düzenleme yapıldı. İsviçre'de ise halka kış için mum ve odun stoku yapmaları tavsiye edildi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:34
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Avrupa'da enerji krizi: Mum ve odun stoklayın
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Avrupa, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve hızla yükselen enerji fiyatlarıyla boğuşurken hükümetler yeni çözüm yolları arıyor.

Enerji tüketiminin azaltılması ve Rus gazına bağımlılığın sınırlandırılması amaçlanıyor.

KLİMALARA 27 DERECE SINIRI

İspanya'da klima kullanımını sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi. Halka açık ofis ve iş yerlerinde klimalar 27 derecenin altına düşürülemeyecek. Bu mekanların kapılarının kapalı tutulması da zorunlu hale geldi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kış aylarında ise ısıtıcılar 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.

BAZI KURUMLAR MUAF OLACAK

Yunanistan ve İtalya da kamu binalarında klima kullanımı konusunda geçen ay kısıtlamaya gitmişti. Klimaların 27 derecenin altında kullanılması yasaklanmıştı.

Fransa'da kapısını kapatmayan klimalı işletmelere 750 euro ceza

Fransa'da klima kullanan işletmelere kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirildi. Buna uymayan işletmelere 750 euro ceza kesileceği duyuruldu.

"MUM VE ODUN STOKLAYIN"

Almanya'nın Hanover şehri de hastane ve okullar dışındaki kamu binalarında klima ve fanlı ısıtıcı kullanımını yasakladı.

İsviçre'de ise kışın elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Federal Elektrik Komisyonu Başkanı, halka kış için mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulundu.

Restoranlar da klimaları 25 derecede kullanabilecek.

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