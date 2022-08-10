Avrupa'da enerji krizi: Mum ve odun stoklayın

Avrupa, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve hızla yükselen enerji fiyatlarıyla boğuşurken hükümetler yeni çözüm yolları arıyor.



Enerji tüketiminin azaltılması ve Rus gazına bağımlılığın sınırlandırılması amaçlanıyor.



KLİMALARA 27 DERECE SINIRI



İspanya'da klima kullanımını sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi. Halka açık ofis ve iş yerlerinde klimalar 27 derecenin altına düşürülemeyecek. Bu mekanların kapılarının kapalı tutulması da zorunlu hale geldi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kış aylarında ise ısıtıcılar 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.



BAZI KURUMLAR MUAF OLACAK



Yunanistan ve İtalya da kamu binalarında klima kullanımı konusunda geçen ay kısıtlamaya gitmişti. Klimaların 27 derecenin altında kullanılması yasaklanmıştı.

Fransa'da kapısını kapatmayan klimalı işletmelere 750 euro ceza



Fransa'da klima kullanan işletmelere kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirildi. Buna uymayan işletmelere 750 euro ceza kesileceği duyuruldu.



"MUM VE ODUN STOKLAYIN"



Almanya'nın Hanover şehri de hastane ve okullar dışındaki kamu binalarında klima ve fanlı ısıtıcı kullanımını yasakladı.

İsviçre'de ise kışın elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.



Federal Elektrik Komisyonu Başkanı, halka kış için mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulundu.



Restoranlar da klimaları 25 derecede kullanabilecek.