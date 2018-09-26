Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98845
ALTIN
234.955
DOLAR
6.1077
STERLİN
8.0471
EURO
7.1696
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...

Avrupa'da hangi ülke kaç yabancı dil konuşuyor?

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:10
Avrupa'da hangi ülke kaç yabancı dil konuşuyor?

Avrupa Birliği'nde (AB) yetişkinlerin yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor. Lüksemburg'daki yetişkinlerin yarıdan fazlası 3 yabancı dil konuşuyor. Yabancı dil bilenlerin en yüksek olduğu ülke de İsveç oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Dil Günü dolayısıyla üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin dil becerileri hakkında veri yayımladı.

Buna göre, AB'de yetişkinlerin yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor.

AB üyesi 28 ülke arasında en az bir yabancı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke İsveç olarak belirlendi. 

İsveç'te yetişkinlerin yüzde 97'si en az bir yabancı dil biliyor. İsveç'i yüzde 96 oranıyla Letonya, Danimarka ve Litvanya izliyor. 

Lüksemburg'da en az bir yabancı dil bilme oranı yüzde 95, Malta'da yüzde 92, Estonya'da ise yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

AB ülkeleri arasında çok sayıda farklı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg'daki yetişkinlerin yarıdan fazlası en az 3 yabancı dil biliyor.

YABANCI DİL BİLME ORANI EN DÜŞÜK ÜLKE: İNGİLTERE 

İngiltere, AB üyesi ülkeler arasında yabancı dil bilme oranı en az ülke olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yabancı dil bilen yetişkinlerin oranı sadece yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberABAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den İran'a uyarı: Bize zarar verirseniz kıyamet kopar
ABD'den İran'a uyarı: Bize zarar verirseniz kıyamet kopar
Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış
Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış
Avrupa Birliği'nde elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerjiden
Avrupa Birliği'nde elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerjiden

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim