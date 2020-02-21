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Avrupa'da koronavirüs paniği

İtalya’nın Codogno kenti, 6 kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

21 Şubat 2020 Cuma 21:03
Avrupa'da koronavirüs paniği
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İtalya’da Milano’nun 60 km güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde, 6 İtalya vatandaşında korona virüsü tespit edilmesi üzerine kent karantinaya alındı. Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi. Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye korona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi.

Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların “en azından pazar gününe kadar” kapalı kalacağı duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsÇinKarantinaAvrupa
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