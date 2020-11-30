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Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 17 milyonu geçti

Avrupa'da koronavirüse yakalananların sayısı 17 milyonu, can kaybı 389 bini geçti.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:28
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Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 17 milyonu geçti

İngiltere'de bir günde 12 bin 155 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 617 bini geçti.

 Koronavirüs nedeniyle 58 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 2 milyon 218 bini geçtiği Fransa'da Danıştayı, toplu ibadet kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesini istedi. İbadetlere en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin kaldırılması talep edildi. İbadet kısıtlamasının kaldırılması halinde cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.

İtalya'da son 24 saatte 20 binden fazla vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 585 bini buldu.

Vaka sayılarında düşüşe geçilmesiyle Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarıldı, "Orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı" kategoriye alındı.

Hırvatistan'da vaka sayısı 126 bini geçti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in eşi Ana Plenkovic koronavirüse yakalandı. Hırvat Başbakan, temaslı olduğu için kendisini 10 günlük karantinaya aldı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupada Koronavirüs
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