Avrupa'da ölü sayısı 300 bini geçti

Avrupa'da küresel salgın ikinci aşamasında. Dünyada virüs kaynaklı ölümlerin dörtte biri Avrupa'da kaydedildi. Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısını 300 bini geride bıraktı. İtalya, İngiltere ve İspanya'da günlük ölümler rekor kırdı.

İtalya'da bir günde 580 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı ülkede Nisan ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek ölüm sayısı oldu.



İngiltere'de haftalık virüs kaynaklı ölümler yüzde 41 oranında arttı. Günlük ölümler de 6 ayın rekorunu kırdı. 24 saatte 532 kişi hayatını kaybetti.



Bir diğer rekor da İspanya'dan geldi. Ülkede 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Eylül ayından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldı.



Hollanda'da ise "kısmi karantina" sonuç verdi. Vaka sayısı bir haftada yüzde 32 oranında azaldı.