Avrupa'dan İtalya itirafı: Desteğimiz yetersizdi

Lenarcic, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya'nın COVID-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların COVID-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.