Avrupa'dan İtalya'ya göçmen gemisi tepkisi: Hayat kurtarmak suç değildir

Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanının gözaltına alınması İtalyan hükümetine yönelik tepkilere neden oldu.

Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait, Hollanda bandıralı geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, 16 gün boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt gelmemesi üzerine dün sabaha karşı izinsiz olarak limana yanaşmıştı. Rackete, geminin limana girişini engellemeye çalışan "bir savaş gemisine direnmek" suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından Lampedusa adasında ev hapsine alındı.

Göçmenleri taşıyan gemiye liman izni verilmemesi ve kaptanın gözaltına alınması, İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetinin eleştirilmesine yol açtı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İtalya'nın Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının suçlu gibi gösterilmesini eleştirerek "İnsan hayatı kurtarmak insani bir görevdir, kriminalize edilemez" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İtalya'nın kapalı liman politikasının deniz hukukunu ihlal ettiğini söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da benzer bir değerlendirmede bulunarak "Hayat kurtarmak bir görevdir, asla suç kabul edilemez. Aksine, bu görevi yerine getirmemek suçtur" dedi.

İtalyan hükümetine bir tepki de Vatikan'dan geldi. Vatikan'ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, "İnsan hayatının ne şekilde olursa olsun kurtarılması gerektiğine inanıyorum. Yol gösterici yıldız bu olmalı, geriye kalan her şey ikinci planda gelmelidir" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Salvini: Ders alacak değiliz

Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenleri kurtarma çalışmaları yürüten STK gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikasının mimarı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu tepkilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Hiç kimseden, özellikle de Fransa'dan ders alacak değiliz. İtalya deniz hukukunu ihlal ediyor diyorlarsa kendileri neden Marsilya limanını açmıyorlar?"

Salvini ayrıca, Sea-Watch 3 gemisinin kurtardığı göçmenlerin 5 Avrupa ülkesi arasında paylaştırılacağını da söyledi.

Sea-Watch 3 gemisinin 12 Haziran'da yaptığı kurtarma operasyonunda, Libya'dan denize açılan 53 göçmen kurtarılmıştı. 2 hafta kadar İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi, liman açılması taleplerinin karşılık bulmaması üzerine geçen Çarşamba günü izinsiz olarak İtalyan kara sularına girmişti.

Sea-Watch 3'teki 13 kişi tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları için tahliye edilirken diğer 40 göçmen ve 22 mürettebat 16 gün boyunca denizde akıbetlerinin belli olmasını beklemişti. 16 günlük bekleyişin sonunda Kaptan Rackete, gemideki durumun gittikçe ağırlaştığı ve intihar vakaları yaşanması riski bulunduğu gerekçesiyle izni olmasa da Lampedusa limanına yanaşmıştı.

Sea-Watch 3 gemisi limana yanaşmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen bir polis teknesini sıkıştırmıştı. Kaptan bu nedenle "bir savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunmak" suçlamasıyla karşı karşıya. Rackete suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İtalyan basınının haberlerine göre ise Rackete gözaltına alınmasının ardından, polis teknesine zarar vermeyi amaçlamadığını söyledi ve polislerden özür diledi