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Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs ilacı Paxlovid’i acil tedavi için tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç sektörü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün Pfizer'in Paxlovid isimli koronavirüs ilacının henüz AB tarafından resmi olarak onaylanmasa da acil durumlarda, virüsün yeni dalgasıyla mücadele eden birlik ülkeleri tarafından kullanılmasını onayladı.

16 Aralık 2021 Perşembe 22:03
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Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs ilacı Paxlovid’i acil tedavi için tavsiye etti
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yaptığı açıklamada, “İlaç henüz Avrupa Birliği’nde resmi olarak onaylanmadı ancak Solunum cihazına ihtiyacı olmayan ama ciddi şekilde hastalanma riski olan yetişkin Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılabilir” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Paxlovid tedavisinin Covid-19 teşhisinden sonra mümkün olduğunca erken, semptomların başlamasından da en fazla beş gün sonra başlatılması gerektiğini belirtti.

İlacın ayrı tabletler halinde verilen iki aktif maddesi PF-07321332 ve ritonavirin beş gün boyunca günde iki defa birlikte alınması gerekiyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kasım ayında çalışmalarını tamamladığı Koronavirüs ilacının, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı. Şirket hapın üretimine izin verilmesi için ABD’de yetkili mercilere başvuru yaptı. Aynı dönemde MSD firması da Molnupiravir adlı benzer Koronavirüs ilacı için İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu’ndan onay almıştı.

Pfizer’in Koronavirüs ilacı Paxlovid, Ekim ayında çok kritik durumdaki hastalarda kullanılmaya başlanmıştı. Şirket 2021 sonuna kadar 180 bin, 2022’nin sonuna kadar da 50 milyon paket Paxlovid üretmeyi hedefliyor.

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