Avrupa İlaç Ajansı tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay verdi

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson'ın tek doz olarak uygulanan Covid-19 aşısının onaylandığını açıkladı.

Aşılama kampanyasını ve aşı tedariğini artırmak için onay sürecinin hızlandığı belirtilirken EMA, aşının 18 yaşından büyükler için önerildiğini söyledi.

Daha önce Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi ve Moderna'nın Covid-19 aşılarını onaylayan Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı dördüncü aşı, Johnson & Johnson'ın tek doz uygulanan Covid-19 aşısı oldu.

3 ÜLKE ONAY VERMİŞTİ

Johnson & Johnson'ın tek doz uygulanan Covid-19 aşısı daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Bahreyn de onaylanmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İcra Direktörü Emer Cooke, "Verdiğimiz bu son olumlu görüşle, Avrupa Birliği'ndeki yetkililer salgınla mücadele etmek, vatandaşlarının yaşamlarını ve sağlığını korumak için başka bir seçeneğe daha sahip olacaklar" dedi.

Emer Cooke, "Johnson & Johnson Covid-19 aşısı tek doz olarak kullanılabilen ilk aşıdır" ifadelerini kullandı.