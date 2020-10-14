Avrupa kapanıyor, kısıtlama haberleri peşpeşe geliyor

Koronavirüs salgınında dünya genelinde artış sürerken, ikinci dalgayı yaşayan Avrupa ülkelerinden peş peşe kısıtlama yönünde açıklamalar geliyor.

İTALYA

Korona vakalarındaki artış nedeniyle parti ve kutlama yasağı getirildi, ev partileri tamamen yasaklandı.

Yeni tedbirlere göre, restoran ve barlar da saat 21.00’den itibaren oturma düzeninde müşteri alamayacak.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, vakalardaki artış nedeniyle gerekirse barların, gece kulüplerinin ve mağazaların tamamen kapatılacağını duyurdu.

FRANSA

Son 24 saatte 8 bin 505 kişiye Covid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 750 bine dayandı.

10 Ekim’de 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Fransa’da toplam can kaybı 32 bin 825’e ulaşırken, Başbakan Jean Castex, salgında ikinci dalgayı güçlü bir şekilde yaşadıklarını ve tedbirlerde gevşeme olamayacağını açıkladı.

İNGİLTERE

Salgında en kritik seyri yaşayan ülkelerden biri İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, önceki akşam vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ olmak üzere 3 uyarı seviyesi oluşturduklarını, ‘orta seviye’nin ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.

Buna göre en fazla 6 kişi toplanma kuralı ile bar ve restoranların 22.00’den sonra kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

ALMANYA

Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, eğer tedbir alınmazsa Almanya’nın her an ‘kontrolü kaybedebileceği’ uyarısında bulundu.

6 Ekim’de ülkede 24 bin 584 yeni vaka ile en yüksek haftalık vaka sayısı kaydedildi.

Başbakan Angela Merkel, kurallara uyulmaması durumunda sert tedbirleri geri getirebileceklerini açıklamıştı.

HOLLANDA

Vaka sayısının artışta olduğu Hollanda kısmi karantina kararı aldı.

Ülke genelinde kafe, bar ve restoranlar 1 ay süreyle kapatıldı. Oteller yasaktan muaf tutuldu.

Akşam saat 20.00’den sonra alkol ve esrar satışı yasak olacak. Kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanacak.

Ayrıca 13 yaşından büyüklerin açık alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi.