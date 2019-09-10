Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Avrupa Komisyonu üyelerinin neredeyse yarısı kadın

İlk kez bir kadının başkanlık ettiği Avrupa Komisyonu, hiç olmadığı kadar fazla kadın üye ile göreve başlıyor. Büyük çoğunluğunu erkek üyelerin oluşturduğu komisyonda sayı artık neredeyse eşitlenmiş durumda.

10 Eylül 2019 Salı 11:17
Avrupa Komisyonu üyelerinin neredeyse yarısı kadın

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu'nun hiç olmadığı kadar çok kadın üyesi olacak. Komisyonda, von der Leyen ile birlikte 13 kadın ve 14 erkek görev yapacak. Daha önceki Avrupa Komisyonu 9 kadın ve 19 erkek üyeden oluşuyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün Brüksel'de TSİ 13.00'de yeni üyeleri ve görevlerini açıklayacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesine Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadığı gerekçesiyle karşı çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), von der Leyen'in önerdiği yeni Komisyon üyelerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Parlamentosu'nun SPD'li üyesi Jens Geier, "Komisyonda hiç bu kadar çok kadın üye olmamıştı. Bunun için öncelikle Sayın von der Leyen'ı tebrik etmeliyiz" dedi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan her ülkenin bir temsilcisi görev yapıyor. Birleşik Krallık'ın 31 Ekim’de AB’den ayrılması öngörüldüğü için bu Komisyon'da İngiliz üye bulunmuyor. Beş yıl süre ile seçilen yeni Komisyon göreve 1 Kasım'da başlayacak.

Yeni Avrupa Komisyonu'nun önündeki önemli konulardan birini iklim değişikliği oluşturuyor. Von der Leyen, Avrupa'da karbondiyoksit salınımının azaltılması için alınacak önlemleri öngören tasarının 100 gün için hazırlanmasını hedefliyor.

Yıllardır tıkanan AB mülteci reformu da yeni Komisyon'un ele almayı planladığı konular arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD ile yaşanan ticaret savaşı, AB bütçesi ve Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılması çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.

SON SÖZÜ AVRUPA PARLAMENTOSU SÖYLEYECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in önerdiği isimler, gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonları tarafından dinlenecek. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yeni Komisyon üyeleri onaylanmadan önce bazı isimlerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Komisyon üyeliği için önerilen Macaristan, Polonya ve Romanya'nın temsilcilerine ilişkin tereddütler bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Eski Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi ülkede tartışma yaratan ve daha sonra geri çekilen yargı reformu planları nedeniyle eleştiriliyor. Polonyalı siyasetçi Janusz Wojciechowki hakkında sahte seyahat belgeleri sunduğu şüphesi ile Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından açılmış bir soruşturma bulunuyor. Rumen siyasetçi Rovana Plumb da yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü otomobil firmasının kargo gemisi battı
Ünlü otomobil firmasının kargo gemisi battı
Fukuşima'daki radyoaktif su Pasifik'e boşaltılacak iddiası
Fukuşima'daki radyoaktif su Pasifik'e boşaltılacak iddiası
Okul çantaları "mezar" oldu
Okul çantaları "mezar" oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim