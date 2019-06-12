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Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı ve İslamofobi uyarısı

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu, İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı ve İslamofobi uyarısı
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Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa'da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediğini vurgulayarak, İslamofobi'nin vegöçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

ECRI’nin 2018 yılını kapsayan ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde ırkçılık, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'nin ele alındığı raporu yayımlandı.

Raporda, Avrupa’da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediği vurgulandı.

Kamuoyunun ekonomik, jeopolitik ve teknolojik değişimlerle ilgili artan endişesini ifade ederken göçmen ve azınlıkları araç olarak kullandığı belirtilen raporda, popülist siyasetçilerin toplumu etnik ve dini kriterlerle bölmeye çalıştığı uyarısını yaptı. 

Durum endişe verici

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Bu durumun sadece aşırı sağcı siyasetçilerde değil aynı zamanda geleneksel partilerde de gözlendiği ve bunun endişe verici olduğu ifade edildi.

Raporda etnik ve dini gruplar arasındaki uyumsuzluğu ve ırk üstünlüğünü savunanların toplumlar için tehlike oluşturduğunun altı çizildi.

Konseye üye ülkelerin göçmenlerin ve mültecilerin iş olanakları konusunda elinden geleni yapması gerektiği çağrısında bulundu.

Geçen yıl İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

Raporda, Müslüman kadınların çoğu zaman şiddete maruz kaldığı, başörtülerinin zorla çıkarılmaya çalışıldığı vurgusu yapıldı.

Konseye üye ülkelerde polisin siyahilere karşı da ırkçı muamelede bulunduğuna işaret edilirken, üye ülkelerden bu durumu kınaması istendi.

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